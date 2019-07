Piirivalvurid päästsid mehe elu

Pühapäev osutus patrullidele tihedaks tööpäevaks ja pidevalt saabuvatele väljakutsetele reageerides ei saanud Lemmik ja Tets­mann vahetust kuidagi lõpetada. “Lõpuks kordonisse teel ­olles märkasime Riia maantee ­ääres näoga vastu maad lamavat meest,” meenutas Lemmik. “Ratas oli tal jalgade vahel ja seljakott üle kaela vajunud. Ta oli väga ebamugavas asendis haljas­alal elektrikilbi ja tänavavalgustusposti vahel. Mul tekkis kohe tunne, et me ei tohi temast mööda sõita, ja karjusin Erkile: “Pidurda, pidurda!””

Tetsmannil õnnestus patrull­auto liiklusvoos peatada ja kuigi paarilised eeldasid, et tegemist on alkoholi liigtarvitanud inimesega, asuti mehe seisundit kontrollima. “Tal olid silmad poolavatud, ees klaasistunud pilk ja suu lahti,” kirjeldas Lemmik. “Sain aru, et tegemist on meditsiinilise probleemiga, ja kartsin, et ta on kukkudes pea ära löönud.”