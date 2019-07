Väikettevõte ühines Eston Ehitusega

AS Eston Ehitus teatas möödunud nädalal ühinemisest firma projektijuhi Urmas Veskimeistri ettevõttega OÜ Magasini 29. Loodud ühing jätkab tegutsemist Eston Ehituse ärinime all.

ASi Nordecon tütarettevõte AS Eston Ehitus on asutatud 1991. aastal. Ettevõtte eelmise majandusaasta müügitulu oli ligikaudu 12 miljonit eurot. Hoonestusprojektide arendusega tegeleval OÜl Magasini 29 oli see ligemale 2,8 miljonit eurot.