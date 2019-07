Eestlased jätsid Pärnu plaažil rahvusvahelisel rannavolleturniiril ühe võidukarikatest koju

Otse põhiturniirile pääsenud Hollas ja Soomets said poolfinaalis 2:0 jagu Ukraina paarist Kutniakova - Shumeiko. Veerandfinaalis alistati samuti 2:0 leedulannad Dumbauskaite - Zobnina. Finaalis olid Eesti duo vastaseks leedulannad Vytene Vitkauskaite - Urte Andriukaityte, kellest Hollas - Soomets 2:0 (22:20, 21:14) jagu said.

Võitjad tunnistasid, et esimene rahvusvahelise turniiri võit tuli neile üllatusena. "Algul oli eesmärk kindlasti teise päeva saada. Enne turniiri ei oleks end küll esikohale pakkunud, kuid mida mängud edasi, seda rohkem võimalik poodiumikoht tundus ja võiduhimu järjest kasvas," sõnasid mängijad. "See on meie esimene rahvusvaheline võit ja oleme väga õnnelikud. Tore oli kodupubliku ees mängida ja meil on hea meel, et hoolimata paduvihmast ja äikesest jäid pealtvaatajad meid toetama."