Jubeda õõnsa kõlaga “huu-hu, hu-huu”

Kaelustuvi, keda on kutsutud meikaks ja kuusetuvikski, on kodutuvist märgatavalt suurem ja umbes poolteist korda raskem, kaaludes keskmiselt pool kilo. Kaelustuvi on hästi äratuntav kaela küljel oleva valge laigu ja tiiva valge eesserva järgi. Saba­pealne on tal seljaga ühtmoodi sinakashall, pugu ja rind hallikasroosa. Kaelustuvil on õõnsalt kumisev ja sügav hääl, mis aprilli- ja maiõhtutel üsna kaugele kajab. Seda kuuldes võib vabalt hakata uskuma metsakollidesse.