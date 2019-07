Silvia Paluoja: Kui suur on suvepealinn?

Pärnu on suvepealinn – selle teadmisega on 1996. aastast sirgunud uus põlvkond täiskasvanuks. Meri, rand, päike – need on olnud magnetid sise- ja välispuhkajatele, kuigi väidetavad kliimamuutused on vähemalt tänavuse juuli suvitajatele üsna nahka keeranud. Hommikupäikesest ja sinisest taevast hoolimata on kohustuslikud aksessuaarid vihmakeep ja -vari.