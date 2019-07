Kaasahaarav rannatennis pürib olümpiale

Ehkki meie poistel läks Moskvas hästi – 14aastane Nigula võitis kolmest mängust kaks ja aasta vanem Lebedev viiest neli –, tuli MMil leppida 12 tiimi seas 11. kohaga.

“Olümpiamängudele tahan saada,” avaldas Lebedev sihi. “Selleks tuleb kõvasti trenni teha ja ala peab enne olümpiale jõudma. Moskvas oli jutt, et 2024. aastaks võiks jõuda.”

Rannatennist saab Pärnu rannas harrastada tasuta.

Stephan Lebedev oli päev pärast MMilt naasmist kodurannas harjutamas. FOTO: Lilli Tölp

Väljas on hall ja vihma kallab, ent päev varem Venemaalt juunioride rannatennise maailmameistrivõistlustelt naasnud Pärnu poisid Stephan Lebedev ja ­Erko Nigula on suvepealinna plaažil platsis ja harjutavad, et ikka paremaks saada.