Eesti kergejõustiku karikavõistlused toovad tipud suvepealinna

Pühapäeval toimuvad Pärnu Rannastaadionil Eesti karikavõistlused, kus teevad kaasa tipud. Starti on oodata 219 sportlast ja esindatud on 29 klubi. Teiste seas on kohal Martin Kupper, Liina Laasma, Marek Niit, Janek Õiglane, Kristo Galeta, Hans-Christian Hausenberg, Robin Nool.