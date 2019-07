Vägev vutiõhtu: Vunk naasis, vähiravifond sai suure toetuse, Vaprus võitis ja astus suure sammu tippliiga poole

Paljudele Pärnu Rannastaadionile tulnutele avanes kindlasti üllatav vaatepilt, nähes platsil Martin Vunki. Oli ju ekskoondislane poolteist aastat tagasi putsad varna riputanud. Aga ei, nüüd on mees tagasi. Tema viimane matš oli 2017. aasta augustis, kui Vaprad Karud said samal staadionil veel kõrgliigas Nõmme Kaljult 1:6 kolaka.

Ehkki külalistel täna õnnestus 31. minutil Raivo Saare realiseeritud penaltist juhtima minna, oli juba kolm minutit hiljem tablool viik, sest Vungi antud nurgalöögi järel kõmmutas iluvärava Ronaldo Tiismaa. See oli talle tänavu juba 15. tabamus.

86. minutil tegi 5:2 seisuks 16aastane ja vahetusest sekkunud Virgo Vallik, kellele see oli esiliigas teine värav.

Tulevaks hooajaks pääseb otse Premiumi liigasse tabeli esimene. Selleks on suure tõenäosusega Tallinna Legion, kelle liikmed on mõista andnud, et nad võtavad selle võimaluse vastu. Üleminekumängudele, tippliiga eelviimasega, pääseb järgmine iseseisev klubi ehk FC Flora U21 esindus sellele ei pretendeeri. Suurimad nõudlejad sellele kohale ongi Vaprus ja Järve.