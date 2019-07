Galerii ja video: Rannastaadionil purustati 40 aastat püsinud Eesti kergejõustikurekord

"Olen võidu üle rõõmus ja ootan põnevusega, et saaksin Eestit Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel esindada. Ootasin paremat tulemust, ent kuna lendasin alles eile USAst Eestisse ja lennu tühistamise tõttu venis see reis väga pikaks, võis karta, et head tulemust Pärnus ei saavuta. Minu isiklik rekord on 71.90, seega ei saa tänasega rahule jääda," kommenteeris Kelly, kes plaanib peale võistkondliku EMi kaasa teha 17.–18. augustil Eesti meistrivõistlustel. "Suve eesmärk on isiklikku rekordit parandada ja muidugi võistkondlikul EMil Eestile palju punkte tuua."