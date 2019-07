Sadama korvpallimeeskond tõi tiimi väleda jänki otse ülikoolipingist

Sadama loots Heiko Rannula avaldas lootust, et vasakukäeline mees kohaneb siin valutult. “Paige on kiire ja atleetlik. Hea viskaja, samal ajal väga agressiivne kaitses. Ootused on kõrged, mina näen tal väga suurt potentsiaali Euroopas. Eks näis, kuidas kohanemine läheb,” rääkis peatreener.