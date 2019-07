Piltnik leidis taime, mida teised ei pruugi eales näha

Pika jälgimise peale saabus ­õhtu, mil noored sulelised asusid ümbritsevat uudistama ja mul jõudis kätte aeg tulevaste metsasanitaridega hüvasti jätta. Tagasiteel koju tervitasid mind metsaraja ­ääres aga uued pisikesed. Metsa all mustikavarte keskel peitis end suisa sadakond õitsvat väikest metsaorhideed – roomavat öövilget. Nende valged õied andsid märku, et saabunud on südasuvi.