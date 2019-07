Nõukogude aeg on ammu läbi, kuid sest perioodist on jäänud meid saatma põhjendamata eelarvamused. Näiteks, kui hädasolija otsib oma vaimse tervise mure puhul abi, on ta hull, või kui inimesel ei ole kõrgharidust, on ta loll. Mõlemat teemat saaks analüüsida põhjalikumalt ja need väited tõenäoliselt ümber lükata, aga siinkohal keskendun haridusele.