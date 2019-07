Peakorraldaja Karoliine Ausil ununes festivalil olles ära, et tegu oligi sellesama üritusega, mida ta oli aasta otsa ette valmistanud. Tal tekkis tunne, justkui olnuks ta üritusel abiline, viibis hetkes ja nautis.

Kuigi tuli ette ootamatusi, näiteks jäi üks bänd tulemata, kulges festival lõppkokkuvõttes ikkagi sujuvalt. Päeva peale sai koos vabatahtlikega leitud uus esineja ja kava ümber tehtud. "Õppida on tänasest päevast nii palju, et kohe ei teagi, kust alustada. Nüüd võtame mõne päeva puhkust, et siis juba analüüsida tänast," lausus Aus.