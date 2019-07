Kaarel Tarandi äpardunud rahvastikukäsitlus

Juuni lõpus ilmus ajalehes Sirp peatoimetaja Kaarel Tarandi artikkel kurjakuulutava pealkirjaga “Ääremaad hülgame niikuinii” ja selgitava alapealkirjaga “Uus rahvastikuprognoos sunnib alustama puhtalt lehelt ka regionaalpoliitikas”.

Rahvastikustatistikas võhiklik Tarand on sarkastilise sule ja ühe õhtuga nii palju möödalaskmisi kokku keeranud, et nende lahtiharutamine võib teisel mehel võtta terve kuu. Põhimõtteline erinevus seisneb selles, et kui Tarandi töö on riiklikult tasustatud ja levitatud, siis tema vigade paranduse eest ei maksa keegi, rääkimata levitamisest. Lausrumalust rahvastikust maha vaikida ei tohi ja nii see artikkel Tarandi äpardumisest sündis.