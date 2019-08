Komöödiateatris põleb kiiver

Just äpukeseks kutsub oma karakterit näitleja ja etenduse tunnusloo helilooja Krall, kes end lavastuse tugevate natuuride kõrval kuidagi maksma paneb, ent nendegi äpardusi märkab. “Tunnen Erkit üle paarikümne aasta. Selliseid sketše on ta kirjutanud palju ja ikka läbi huumori prisma,” sõnas Krall. Nii pakub naljakava äratundmisrõõmu olukordadest tööl, kodus ja vabal ajal. “Kui enne esimest etendust ei olnud me ise kindlad, kus need naljad on, olles natuke segaduses, pani esietendus kõik paika,” meenutas Krall. “Rahvas naerab juba esimesest monoloogist ja tükk jookseb seejärel iseenesest.”