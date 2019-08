Galerii: sääreväristajate võidusõit tekitas Audru osavalla päevadel elevust

Kunagise viinakeldri ees istus kohaliku muuseumi krapsakas varahoidja Helgi Roots, kelle sõnutsi on üritusest kujunenud traditsioon, mis toob alati kokku mitusada kohalikku. "Inimesed teavad alati, et siin toimub niisugune värk," rääkis naine. "See on kogukonnaüritus. Meid on alati palju," rõõmustas ta. Samal ajal hakkas kõlarist mängima Ivo Linna "Vana vaksal", tuues vestlusse ja atmosfääri eriliselt nostalgilist hõngu.