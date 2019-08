Relsiralli eestvedaja: Raudteeohutus on kõigi mure

Teiseks platseerus Enefit Eesti Energia spordiklubi ja kolmandaks Viru Keemia Grupp. Võistluse korraldaja Go Groupi tegevjuhi Jüri Etverk unistus on, et ühel päeval jõuame sinnani, mil me ei kaota liikluses ühtki inimelu. Just raudteeohutusele tähelepanu pööramine ja teavitustöö on relsiralli põhimissioon.