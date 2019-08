Lisahoo, kuid võib-olla põhilise võimenduse andsid lähenevad riigikogu valimised. Reaktsioonile andis energiat juurde piirikontrolli eest vastutavate inimeste taju, et avanenud on võimaluste aken, ja nende arusaadav soov seda mitme asjaolu kokkulangemisel tekkinud fooni kasutada ära pikaajalise probleemi lahendamiseks: teha parim piir, millest võiks saada Euroopa Liidu välispiiri standard. Riigil on piirid, ambitsioonidel mitte.