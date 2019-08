Noored näitasid breigioskusi

Üritus, mille eesmärk on motiveerida tantsijaid ja toetada nende tantsuteed. Kuna b-boying kuulub 2024. aastal esimest korda suveolümpia kavva, on eriti tähtis, et märkaksime ja tunnustaksime kõiki, kes sellega tegelevad. Selle stiili eripära on siduda väga akrobaatilised, kohati isegi ohtlikud trikid tantsuga ja seda kõike tuleb sooritada muusikasse. Seega on väga palju tehnilisi aspekte, mida olümpial hinnatakse. Võistlus toimus kahes kategoorias üks ühe vastu: b-boying ja hiphop. Eelmise aasta põhjal on näha, et sõna võistlusest levis naaberriikidesse.