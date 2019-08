Galerii: suvepealinna plaažil selgusid rannavollemeistrid

“Arutasime uue spordiliidu juhi Kaisaga (Kirikal, M. P.), et katsume järgmisel aastal mõne etapi noortelegi teha,” arutles ta. “Noori ootaks rohkem randa. Vaatasin just, et Tartus ja muudes kohtades on neid rohkem. Aga tuleb tunnistada, et Eestis on turniire väga palju, eks paljud käi suvel töölgi.”