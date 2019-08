Peeter Järvelaid: Läti presidendis peitub sügavam sisu

Levitsi elukäik on kui üks suur valmistumine presidendiametiks. Loomulikult ei saanud Riia poiss 1970. aastatel seda juba lapsest peale endale sihiks seada, sest nõukogude võimu silmis oli tema juudist isa dissident, kellest võim oli valmis lahti saama isegi nii, et avas perele riigipiiri, et see vaid Lätist lahkuks.