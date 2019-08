Silvia Paluoja: Rahvusloom ja Punamütsike

Vanarahvas ütleb, et kus hundist räägid, seal hunt on. Seda kinnitab tõsiasi, et kui kaks kolmanda jutuks võtavad, ongi too kõpsti kohal. Metsakutsa ise on tänavu kõneainet andnud ja üleilmsete uudiste orbiidile lennanud varakevadel Pärnu jõest päästetud noorele hallivatimehele kaasa elades ning hilissuvel Hiiumaal koduõues väidetavalt võsavillemi hambaid tunda saanud naise juhtumiga.