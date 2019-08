Vutimehed mängivad maailma pikima turniiri matši Rannastaadionil

Pärnumaa meeskonna nimekirjas on Kert Kütt, Toomas Tohver, Ranet Lepik, Marko Lelov, Karl Palatu, Gert Olesk, Igor Prins, Teet Allas, Martin Vunk, Sergei Terehhov, Andrus Mitt, Henri Rüütli, Indrek Joost, Meelis Eelmäe, Joonas Einfeldt, Maido Pakk, Heigo Nigula ja Toomas Pent.

2012. aastal alustatud Eesti maavõistlustel lähevad igal aastal vastamisi 15 maakonna ja Tallinna koondised. Et kõik esindused omavahel kodus ja võõrsil mängida saaksid, vältab turniir 30 aastat.

Tabelis on pärnumaalased 16 tiimi hulgas üheksandad. Seitsme matšiga on teenitud kümme punkti: kolm võitu ja kaotust ning viik. Turniiritabelit juhib 19 punktiga Harjumaa. Tallinnal on teisena 18 ja Valgamaal kolmandana 16 silma.