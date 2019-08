Galerii: Pärnumaa kaitseliitlased haarasid admiral Pitka luurevõistlusel juhirolli

Võistkond, kuhu kuuluvad Valdo Hälvin, Janno Lampp, Erik Sempelson, Taavi Tilk oli kahe ja poole päevase katsumuse järel liidrikohal ja meestel on kõik võimalused reede pärastlõunal esimeste seas lõpetada.

“Kui alguses hakkab hästi minema, on meeste motivatsioon kindlasti väga kõrge,” hindas võistkonna tegemisi Kaitseliidu Pärnumaa maleva pressiteavitaja Karri Kaas. “Umbes kaks kolmandikku võistlusest on läbitud, loodetavasti läheb viimanegi kolmandik neil edukalt.”

Kaasi sõnutsi on võistlusrada, kus tuleb liduda metsas, rabas ja soos, ränkraske. Kui linnulennult tuleb osalejail läbida umbes 90 kilomeetrit, siis tegelikkuses kujuneb nelja päeva jooksul läbitav kilometraaž tunduvalt suuremaks.

Tänavu läks rajale 29 neljaliikmelist võistkonda. Väliskülalistest on kolme tiimiga esindatud Soome, kahega USA, ühega Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia ja Taani riigikaitseorganisatsioon. Samuti osaleb USA, Bosnia ja Hertsegoviina ning Eesti ühisvõistkond.

Peale võõramaiste relvavendade on võistlustules kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud Harju, Järva, Pärnumaa, Rapla ja Tallinna malev ning Naiskodukaitse. Veel võtavad jõukatsumisest osa kaitseväe peastaabi, pioneeripataljoni ja vanglateenistuse tiim.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal Eesti eri piirkonnas, et vähendada võistlejate koduväljaku eelist. Eesmärk on mõõta reaalsusele lähedastes oludes osalejate väljaõppe taset, relvastust, varustust ja moraali.