15aastane Pärnu poiss uuendas taas linna rekordit

“Esimene päev oli raske: poiste vasaraheites sai meil üks nulli, tõkkejooksus üks tüdruk komistas ja jäi seisma, siis meenus eelmise õhtu võistkonna miiting ja see, et iga punkt loeb, võttis uuesti hoo üles ja jooksis lõpuni. Olime avapäeval kolmandad ja Leedust maas seitsme punktiga,” meenutas koondise juht Romet Mihkels, kes juhendab Pärnu spordikooli ja SK Altiuse noori. “Võtsin uuesti tiimi kokku ja pidasin motivatsioonikõne. See vist aitas, sest teine päev oli juba lõbusam. Võtsime eesmärgiks Leedut võita ja saime täpselt hakkama.”