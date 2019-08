Galerii: uudne võistlus Gravel Grinder meelitas Jõulumäele üle 100 ratturi

Tegemist oli kiiruskatsetega rattavõistlusega, mis sarnaneb rallimaailmast hästi tuntud formaadiga. Võistluse 80kilomeetrisel rajal, mis lookles läbi metsade, üle luidete, mööda külateid ja kruusaradu, oli neli ajavõtuga kiiruskatset, mille vahel ülesõidud, erikatse ja meeleolukas toidupunkt kohalikus Lähkma külaseltsis. See tähendas, et osavõtjad said end kiiruskatsetel proovile panna, ent ülejäänud rajal sobivas tempos kulgeda.