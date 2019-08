Astrid Hindriks: Linna arengukava ja viikingite matused

Arengukavas on küll märgitud “Pärnu linna juhtimine lähtub põhimõttest “avatud, mugav, heasoovlik, proaktiivne ja uuendusmeelne”, kuid see on lahti mõtestamata. Avatud juhtimine tähendab, et juhtimisse on kaasatud asumi- ja kogukonnaseltsid, kes esindavad konkreetses piirkonnas elavaid linnakodanikke.