Sadam värbas mullu teises liigas lammutanud kahemeetrise

Sadama klubi teatel jäi Rogovoi silma ülejäänud Eesti tiimidelegi, kuid otsustas pallida suvepealinna ridades. “Mulle tuli üllatusena, et tipptasemel klubi nagu Pärnu andis võimaluse kätt proovida. Kaua ma küll ei mõelnud, sest see on just see, millest olen unistanud lapsepõlvest, mille nimel olen trenni teinud ja end vormis hoidnud. Hea meel, et saan trenni teha meestega, kes armastavad korvpalli niisama palju nagu mina,” rääkis Rogovoi.