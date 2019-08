Toomas Alatalu: Teisejärguliste aeg soosis Jüri Ratast

Briti peaministril Boris Johnsonil oli välissuhtluses vaja linnuke kirja saada ja õnneks oli Londonis Eesti peaminister Jüri Ratas. FOTO: POOL

Kuigi tundub, et elame üldise teabekülluse ajal, on ühtaegu tegu teadliku infopuudusega. Võitlus suurriikide vahel on niivõrd ägenenud, et oma eesmärkide saavutamiseks kasutatakse lihtsat võtet ehk “sellest me ei räägi ja vastavat infot ei edasta”. Lihtsad näited: laupäeval toimus Prantsusmaal kollavestide 38. väljaastumine nõudega, et valitsus astuks tagasi.

Serbia pealinnas oli samal päeval 35. väljaastumine presidendi tagasiastumise nõudega. Too mees on Vladimir Putini liitlane ja Serbia sai äsja Venemaalt uue partii sõjavarustust, see haakub tihedalt juttudega Serbia lõimimisest Euroopaga. Viimasena mainitud väljaastumise kohta Eestis infot ei levi, küll arutame detailides viimasel kahel kuul Hongkongis ja viimasel kahel nädalal Moskvas juhtunut. Euroopa Liidu riigina peaks meid huvitama eeskätt Prantsusmaa, Serbia, Moldova, ent räägime muust. Kes selle otsustas?