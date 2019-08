Meie kirjanikud räägivad Hemingwayst

Hemingway teema hargneb muuseumis edasi. Ülehomme kell 17 arutlevad kirjanikud Rein Veidemann ja Jüri Talvet, kes oli see maailmakuulus autor ja kes on Hemingwayd tänapäeva Eesti kirjanduses. Kirjanik jõuab ühtlasi UKMi kinolinale näitleja Spencer Tracy kehastuses 1958. aasta filmist “Vanamees ja meri”.

“Prantslastel on kõnekäänd: meie sõprade sõbrad on meie sõbrad. Minu kauane sõber on Peter Diem, tema sõber USAs on Michael Peirce, Michaeli isa oli Waldo Peirce, tema sõber oli omakorda Ernest Hemingway,” avaldas UKMi kuraator Mark Soosaar.