Teismelised saavad üle halvast käitumisest

11-15aastastest koolilastest 42 protsendil ei meeldi koolis käia. Parem on jõlkuda bussijaamas või Jannseni rajal. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Väikesed lapsed on loomu poolest agressiivsed, teismelised ei peaks seda juba enam olema. Juhul kui teismeline käitub arvestamata ühiselu reegleid ja korduvalt vägivaldselt, tekib mõte, et ta on düssotsiaalne.

Düssotsiaalse isiksushäire diagnoosimise kriteerium on, et inimese käitumine on rängas vastuolus sotsiaalsete normidega. Iseloomulik on hoolimatus kaasinimeste tunnete suhtes, sotsiaalsete normide, reeglite ja kohustuste eiramine, kalduvus süüdistada teisi ja ennast õigustada, pisiasjad võivad vallandada vägivaldse käitumise.