Ratturid sõiduteele?

Pikema kirja saatis Kaido Kaasma, kes juhuslikult on siinkirjutaja lasteaiakaaslane. Ta soovitas minna Supeluse tänavale, kus kõnnitee on eraldatud pooleks. Seal on väga hästi näha, kuidas jalakäijad on okupeerinud ratturitele mõeldud osa ja siis neid siunavad.