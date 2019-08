Viiekordne Eesti meister Kevin Saar: Suudan õigel hetkel õigesti käituda

Pärnu motoklubi 19aastase liikme tänavune saldo on märkimisväärne: kodune meistritiitel, EM-sarja liidrikoht, Läti tšempionaadil vaid esi­kohad ja Saksamaa meistrivõistlustel võitis Saar kolmest etapist kaks. Ees ootavad veel EMi finaaletapp Horvaatias, Prantsusmaal Pont-de-Vaux’s toimuv maailmakuulus 12 tunni kestuskross ja Eesti koondise esindamine Saksamaal Rahvuste krossil.

Kevin, kuidas iseloomustate teekonda oma viienda Eesti meistritiitli võiduni?

Hooaeg Eestis on läinud suurepäraselt ja täpselt nii, nagu plaanisime. Esmalt tundus, et saame sõidud kodumaal täismahus kaasa teha, aga kahjuks muudeti EM-kalendrit ja viimased etapid kattuvad. Õnneks suutsin meistritiitli kindlustada juba enne viimast võidusõitu ja olen väga rahul: masin on ilusti vastu pidanud ja olen saanud kõik sõidud lõpuni sõita.