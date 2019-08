Tantsukunsti jätkusuutlikkus püsib päevakajalisena

Jõudnud kruusateid pidi Massi­aru külla, jääb kohe silma vana koolimaja, kus praegu tegutseb Massia loomekeskus. Asukohale omane linnaelule vastandlik rahulik õhkkond valitseb koolimajaski, kus tantsijad ja tantsuhuvilised parasjagu egost räägivad. “Ikka tuleb esimesena pähe “egoism” ja et sellest rääkida, tõin vastandsuuna „altruismi“ samuti sisse,” tutvustab selleteemalist töötuba juhendav Mägi.

Mägi eesmärk ei olnud osalejatele midagi selgeks õpetada, vaid panna pigem enda sisse vaatama. “Esitasin neile küsimused, et teada saada, kas nad langevad skaalal egoismi või altruismi poole,” seletab ta. Ülesandele lisas vürtsi see, et osalejad pidid oma vastust näitlikustama mitte­verbaalselt.