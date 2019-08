Tõnnisson jõudis surnud punkti üsna hiljuti, on praeguseks loobunud firmajuhi kohast ja otsib hoopis järgmist väljundit. Ta tunnistas, et enne seda kogemust kuulus temagi inimeste hulka, kes läbipõlemise teemat tõsiselt ei võtnud, arvates, et kui pisut enam trenni teha ja natuke tervislikumalt süüa, mured lahenevad.