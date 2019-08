Automürina peale tuleb majatrepile mees, jalas allapoole pööratud otstega säärikud, seljas tööjope. Tema nägu on mulle tuttav internetifotodelt, ohkame fotograafiga kergendatult: oleme õiges kohas. Terekätt ulatades mõtlen kohaliku talupidaja jutule professor Margus Pärtlasest, kes toimetab maal nii, et mitteteadjad ei aima tema kõrget akadeemilist kraadi ega seda, et ta on Eesti muusika- ja teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor.