Mõtleks enne lammutamist?

Küsisin arhitekt Tiit Raevilt, kel tihedalt kokkupuuteid ajalooliste hoonetega, kas ei oleks saanud saunast midagi säilitada. Näiteks omanäolise torni. Selgus, et selles on veel ainu­laadne käsitsi valmistatud trepp, mis uusi omanikke ilmselt ei huvita.

Vanade fotode järgi oli Ülejõe saun oma aja imposantne ehitis, mille täielik lõpetamine ja sisustamine jäi juba juunipöördejärgse linna­võimu õlule. Raev arvas, et projekteerimisel saanuks kindlasti arvestada vana hoonestuse väärtuslikuma osaga, ainult et miks peaks see võõrast arendajat huvitama. Kes maksab, see tellib muusika ja platsi puhtaks tegemise.