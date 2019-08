Uhla–Rotiküla elamusjooksul osaleb rekordarv spordisõpru

Eelregistreerunute hulk kinnitab, et osalema tuleb rekordarv liikumishuvilisi. Nimelt oli eelmiseks nädalalõpuks end põhidistantsile jooksma ja kõndima kirja pannud üle 120 inimese. Seda on varasemate aastatega võrreldes ligikaudu 40 protsenti rohkem.

“Elamusjooks on leidnud endale kindla koha jooksukalendris ehk sellele registreerutakse juba planeeritult. Varasematel aastatel tundus, et otsus jooksma tulla või mitte tulla võeti vastu jooksupäeva hommikul, sest päris paljud registreerusid alles stardipaigas,” rääkis korraldaja Piia Karro-Selg.

Spordiürituse idee sündis korraldajatel soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaik oli Raeküla staadion, millest kujunes Uhla–Rotiküla elamusjooksu finišipaik, sest ürituse eestvedajad on Pärnu Raeküla linnaosa esindajad.

Lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raekülast mõistlikul kaugusel ning stardi- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Samuti seob Pärnu Raeküla linnaosa ja toonast Tahkuranna valda perekond Pätsi lugu. Selle pere liikmed on märkimisväärselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks üks tervislik ja Pätsi perekonna radadel kulgev kingitus.