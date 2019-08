EKRE üksinda võib ainult kärada

Poliitkuluaaridele lähemal ajakirjanike väitel on Reformierakond otsustanud lõpetada Keskerakonna hälistamise ehk meelitamise, et teeme omavahel valitsuse. Ratase tõrksus selles suhtes on arusaadav. Meenutagem Kaja Kallase ütlust, et ta ei tea, kas üldse leidub ministrikohta, kuhu Ratas sobiks. Nii saab võimuhuviline peaminister isegi aru, et praegust valitsust tuleb iga hinna eest koos hoida. Kuna Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) ja Isamaal on sama soov võimul püsida, ei ole koalitsiooni lagunemist (veel) ette näha.