Võtame veel suvest viimast

August on eriliselt mõnus

Fotol Rainer Aavik FOTO: Mailiis Ollino /

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik (pildil) leiab, et nii turistidele kui kohalikele on august eriliselt mõnus aeg Pärnut nautida, sest inimesi on täpselt parasjagu, ilm üldiselt soe ja vesi ujumiseks paras.

Kodulinna fänn, kes suvel esimest korda vedas “I’m a local” linnatuuri, meenutas, et suvel nautis ta avatud talude päeval Tori siidritalus ja Piesta Kuusikarul suurepäraseid õunatooteid. Miks mitte veel suve lõpuski viimasesse puhkama või Tori siidritallu käsitöösiidri valmistamisega tutvuma minna.

“Suve lõpp ja sügis on super aeg RMK matkaradade nautimiseks,” lisas Aavik, kes isegi plaanib neid avastama minna.

“Selle aasta suvesündmused toimuvad septembri lõpuni,” rääkis Aavik. Mihklikuu lõpu poole toimub esimene valgusfestival Öövalgel ja sügishooaja avab kogu Eestis populaarsust kogunud kohvikute nädal. (Karoliine Aus)