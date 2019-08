Saartsi kübaratrikk tõi Vaprusele vajalikud kolm silma

"Saime selle, mille järgi me Tallinnasse läksime," rääkis kolme värava autor Saarts klubi vahendusel. "Mängupilt ei olnud meie poolt ilus, aga ilus oli see võit. Esimene poolaeg ei saanud me oma mängu käima ja vastane kontrollis mängu. Teine poolaeg oli meie poolt juba parem ning suutsime oma asjadega paremini toime tulla. Rünnakufaasis mul pretensioone pole, kuid kaitses on vaja juurde panna."