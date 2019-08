Süüdatud matusebüroo turvakaamera jäädvustas kurjategija tegevuse

Varastel hommikutundidel teatati häirekeskusele, et Sillutise tänav 4 maja katusest immitseb suitsu.

Sündmuskohale jõudnud päästjad kustutasid leegid matusebüroo Viimne Tee leinasaalis, kabelis ja pööningul. Põlengu tagajärjel said ruumid vee- ja tahmakahjustusi. Päästjad kustutasid põlengu kella 4.24ks.

Sündmust kommenteeris Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees: “Täna varahommikul kella 3.20 paiku sai politsei teate, et Pärnus Sillutise tänaval matusebüroos on puhkenud tulekahju. Esialgseil andmeil sai tulekahju alguse, kui seni tuvastamata isik purustas matusebüroo akna ja viskas hoonesse süttiva vedelikuga anuma.”

Matuseteenuseid korraldava Viimse Tee juhataja Maie Rohumägi rääkis, et abikaasa ärkas öösel teate peale, et matusemaja signalisatsioon on tööle hakanud. Kui 25 kilomeetri kauguselt kodust kohe linna sõitnud mees sündmuskohale jõudis, imbus katusest suitsu ja mees teavitas häirekeskust.

“Tuletõrjujad jõudsid kiiresti kohale, hea, et depoo nii lähedal on,” ütles Rohumägi. Majas olnud salvestusseadmetelt on näha, kuidas nokamütsiga sale meesterahvas, pea kapuutsiga varjatud, purustab maja hoovipoolse akna telliskiviga ja viskab sellele järele avatud kanistri.

“Kuritegu pandi toime sihilikult, selles pole mingit kahtlust,” on Rohumägi nördinud. Viimased kaks aastat on matusebüroo töötajad märganud nende vastu suunatud pahatahtlikku tegevust, näiteks on soditud matusebüroo välisseinu.

“See on surnute ja püha paiga rüvetamine. Mis inimene see on, kelle käsi tõuseb lahkunute vastu?" ei suuda tules kahjustunud matusebüroo juhataja mõista.

Hoone külmkambris viibinud kuus lahkunut süütamise tagajärjel kahjustada ei saanud ja juba täna viidi operatiivselt muudetud asukohas läbi kavas olnud matusetseremoonia.

Peale mööbli ja muu tööks vajaliku inventari jäi tulle ka üle 100 aasta vanune harmoonium ja matusebüroole annetatud elektriorel, mille taastamine ei ole tõenäoliselt võimalik.

Põleng tekitas hoonele ligi 20 000 eurot kahju. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Päev peale turvakaameratesse jäänud süütamist, ütles Maie Rohumägi, et esialgsele hinnangulisele kahjule tuleb ilmselt number üks ette kirjutada. Ettevõttes kaasa tegev perepoeg rääkis, et hoone eterniitkatuse süttimisest päästis leinasaali kohal olev ripplagi, mille vahel oli helivill, mis ei põle.

Viimse tee matusebüroo naabruses olevates tühjades hoonetes on viimase aasta jooksul toimunud kaks põlengut, endine nakkushaigla põles paar kuud tagasi ja jõe suunas asuv tühi elamu süüdati aasta tagasi, kui ei tea kust oli kohale veeretatud prügikonteiner, mis oli põlengus sulanud.