Matti Killing neljapaadi avastardist MMil: Kõik läks metsa!

“Kõik, mis metsa minna sai, läkski. Jäime itaallaste lainesse, rool läks risti ja sõit oli 450 meetri peal tehtud. Paar päeva tagasi liikusime trennis sujuvalt, aga nüüd jäi tunne, et stardist distantsile üleminekut ei toimunudki,” ohkas Killing.

Tänane on puhkepäev ja siis saavad kvartetti kuuluvad Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo koostööd lihvida. “Vaatame nüansid üle ja toome roolijala number ühe pealt Kuslapi juurest ära. Vahesõit selgitab tõe,” mõtiskles Killing, sest olümpiapääsme püüdmiseks tuleb igal juhul poolfinaali pääseda.

Vahesõitude loos on nüüdseks teada: need on kavas homme. Eesti stardib neist esimeses kell 11.42, vastasteks tulevad Austria, Norra, Hiina ja Leedu. 12 sekka jõudmiseks vajatakse vähemalt kolmandat kohta. Kui sinna ei pääseta, jääb laeks C-finaal ja olümpiapilet tänavu kindlustamata.