Maadlejad naasid Soomest medalitega

Osalejarohkel (194 võistlejat) Kreeka-Rooma ja naistemaadluse turniiril lõid kaasa nelja riigi sportlased: Soome, Eesti, Norra ja Venemaa. Turniir oli korraldatud nii, et osa võtta said kõik soovijad lasteaialastest täiskasvanuteni. Võistluste peakorraldaja Juha Kangasalusta, kellel on eesti keel hästi suus, meelitas kodumaale üle 70 maadleja Eesti klubidest.