Lasteeia Trall remontija jäi töödega jänni

246 last mahutavas Tralli lasteaias vahetati aknaid, uuendati küttesüsteemi, paigaldati ventilatsioon, soojustatakse fassaadi ja katust ning tehakse muid töid, mis on vajalikud hoone energiatõhususe parandamiseks. Lepingu järgi tuli enamike ruumide sisetööd lõpetada 31. augustiks, et lasteaed saaks 1. septembrist normaalset tööd jätkata. Veerand ruumidest tuleb üle anda 14. septembriks, kogu ehitus 31. oktoobriks.

Ehitajad on jännis eeskätt siseviimistlusega. „Esialgu lubati, et 19. augustil saame hakata mööblit ruumidesse panema, siis 23., siis 26. augustil. Nüüd lubatakse, et kolmveerand ruumidest on valmis esmaspäevaks ja meie saame hakata mööblit paigutama. Ma ei tea, kas terviseamet lubab seda, kuid järgmisel nädalal kindlasti lapsed sisse ei pääse. Ehitaja on kogu aeg andnud erinevaid optimistlikke lubadusi, aga neist pole kinni peetud,“ rääkis Tralli direktor Külli Tiismaa.

Lasteasutuse ruumide kasutamiseks peab terviseamet andma kasutusloa. Seetõttu on raske prognoosida, kas suve algusest kodus või teistes lasteaedades olnud lapsed saavad remonditud ruumidesse kolida ühe-kahe nädala pärast või mõnel muul ajal.

Trallis on 12 rühma. Viis rühma olid suvel Ülejõe, Kadri ja Pillerpalli lasteaias, ülejäänud lapsed kodus.

„Häiritud on kogu lasteaiavõrgu vastuvõtt. Väljaspoolt Pärnu linna me praegu uusi lapsi ei võta, omavalitsuse laste paigutamisega üritame toime tulla. Kriitiline olukord kestab oletatavasti kaks nädalat, millal Tralli ruumid lõplikult üle antakse, ei tea,“ rääkis Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp.

Eile alustas lasteaed lapsevanemate informeerimist, et esmaspäeval lapsi majja tuua pole võimalik. Linnavalitsus on tegelenud nende laste jaoks kohtade otsimisega, keda koju jätta pole võimalik. Kaks Tralli rühma on valmis enda majja võtma Pillerpalli, kaks rühma Kastani, ühe rühma Tammsaare, ühe rühma Kellukese, ühe rühma Kadri ja ühe rühma Põnnila lasteaed. Lisaks võidakse osa lapsi väiksemates gruppides ajutiselt paigutada nendesse ja teistesse lasteaedadesse.