Peeter Järvelaid: 31. august 1994 Eesti lähiajaloos

Sel aastal on lähestikku mitu olulist ümmargust daatumit, mida seob teise maailmasõja üha kaugemale jääv kaja. Meie meedias on juba leidnud kajastust 1994. aasta juulilepped, sest praegune kaitseminister Jüri Luik oli see mees, kes verisulis ministrina saatis president Lennart Merit sellel vastuolulisel Moskva visiidil.