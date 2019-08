Kase mahasaagimine nörritas Sindi peret

Sindi perele sentimentaalse väärtusega, aga valla hinnangu põhjal ohtlikust kasest on alles vaid känd. FOTO: Urmas Luik

Facebooki lehele “Märgatud Sindis” tehti hiljuti tõsiselt võetava sisuga postitus: “Appi, mis toimub Sindi linnas. Kuidas on see võimalik, et naaber lasi minu vanaema maja eest suure kasepuu maha saagida ja tassis saetud puu endale koju kütteks. Kus on inimese nahaalsuse ja ahnuse piiri lõpp?”