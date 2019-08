Rail Balticu kohalike peatuste rahastus nõuab selgust

Praeguse seisuga on hinnanguliselt kaks miljonit eurot maksvad kohalikud peatused kavandatud Kaismale, Tootsi, Kilksamale ja Häädemeestele. Põhja-Pärnumaa, Tori ja Häädemeeste valla esindajad kinnitasid, et nemad tahaksid oma alale peatust. Nad on üksmeelel, et see on oluline nii vallavalitsusele kui inimestele.