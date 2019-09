Vaprus jäi alla Tammeka duublile

Vähemalt homseni saab Vaprus nautida turniiritabelis teist positsiooni – 27 mänguga kogutud 51 punktiga hoitakse kahepunktilist edu FC Flora U21 tiimi ees, kelle 27. vooru kohtumine Tallinna Kalevi U21 meeskonnaga on esmaspäeval. Liider on 66 punktiga Tallinna Legion. Neljandal real paikneval FC Elval on 25 mängust 46 punkti. 27. vooru mängus kohtuvad Legion ja Elva omavahel.