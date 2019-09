Egon Kaur finišeeris Lõuna-Eesti rallil kolmandana, Häädemeeste vallavanem pälvis Läti meistritiitli

Juuli keskel, vahetult enne Rally Estoniat, said pärnumaalased Kaur ja Simm uue Ford Fiesta Proto ehitusega valmis, ent Eesti ralli tippsündmusel tuli tehnilistele probleemidele alla vanduda ja raja äärde jääda. Nüüd pidas masin vastu ja mehed näitasid, et nende uus Proto on konkurentsivõimeline.